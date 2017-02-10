Мэрия Тольятти планирует полноценно взяться за восстановление и благоустройство зеленой зоны города

Мэрия Тольятти планирует инициировать изменение Земельного кодекса РФ, чтобы оформить право собственности на городской лес. Это позволит властям полноценно взяться за восстановление и благоустройство зеленой зоны, планомерно выделять средства на ее содержание. Сегодня городские земли, занятые лесным массивом, в правовом плане являются бесхозными.

С начала 2017 года за содержание тольяттинских лесов отвечает департамент городского хозяйства мэрии. Ранее эти обязанности были возложены на подведомственное подразделение ГКУ СО Самарские лесничества. Передача полномочий по содержанию городских лесов из областного ведомства в городское усилила необходимость оформить их в муниципальную собственность. Администрация уже проделала большую работу по межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня из 7 979 га таких земель на учет поставлено более 7 300, то есть 91% от общего объема. Для города эти мероприятия весьма затратны. Однако, если в течение трех лет задекларированные земли так и не будут оформлены в собственность, занесенные в кадастр сведения аннулируются такую норму диктует законодательство РФ.

Несмотря на решение Центрального районного суда, обязавшего муниципалитет включить в госреестр лесные участки, противоречия в законодательстве не позволяют Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии оформить право собственности на городской лесной фонд. Мэрия Тольятти целенаправленно идет по пути разрешения сложной правовой процедуры, инициируя изменения федерального законодательства. Еще в декабре прошлого года мэр Сергей Андреев обратился к координатору Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутату Госдумы Владимиру Гутеневу, с просьбой выступить перед заксобранием с инициативой устранить правовые нестыковки в Лесном и Земельном кодексах.

Как "Городским Ведомостям" пояснил помощник депутата Илья Андреев, для тщательной проработки вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета и экспертного совета фракции Единая Россия. По его словам, подготовка подобного законопроекта требует детального изучения, ведь он должен удовлетворять потребностям всех субъектов Федерации, а не только Самарской области. При этом в команде Гутенева признают, что план, изложенный мэром Тольятти, рационален и логичен.

Пока решается вопрос по оформлению земель, администрация города не намерена бросать леса на произвол судьбы. В профильном отделе мэрии появятся специалисты, которые будут курировать обеспечение первичных мер пожарной безопасности, санитарную обработку и лесной контроль.