Китайцы скопировали LADA XRAY (фото)

В китайских СМИ появились фотографии нового компактного кроссовера марки Landwind, дизайн которого очень напоминает автомобиль LADA XRAY, сообщает wroom.ru.

Модель с рабочим названием Landwind E36 выглядит как типичный современный «паркетник», но оформление передней части машины практически полностью повторяет дизайн моделей «Лада XRAY» и «Лада Веста». Фары головного света, декор решётки радиатора и бампера — всё в стиле последних тольяттинских моделей, созданых шеф-дизайнером АВТОВАЗа Стивом Маттином.

По предварительной информации новый кроссовер Landwind будет официально представлен в течение этого года. Как и многие другие китайские марки, Landwind предлагает на местном рынке автомобили, дизайн которых полностью или частично скопирован с машин иностранных производителей.

Ранее сообщалось о том, что еще одна китайская марка скопировала дизайн Lada Vesta.

Фото: autohome.com.cn