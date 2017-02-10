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«МегаФон» открывает безлимитный доступ к играм

«МегаФон» запускает новую услугу «МегаФон.Игры». Абоненты оператора получат доступ к более чем 3 тыс. премиальных игр разных форматов и жанров: гонки, аркады, пасьянсы, логические задачи и многое другое.

Всего за 5 рублей в день клиенты «МегаФона» смогут без рекламы пользоваться платными игровыми приложениями общей стоимостью в 150 тыс. рублей. При первом подключении услуга предоставляется бесплатно в течение семи дней. В подарок от «МегаФона» пользователи имеют возможность бесплатно получать дополнительные игровые бонусы, в том числе доступ к закрытым уровням, артефакты и т.д. Чтобы подключить услугу, нужно набрать короткую USD-команду на мобильном телефоне *696# или скачать приложение с сайта games.megafon.ru

Услуга доступна для владельцев смартфонов на Android версии 2.3 и выше, а также обычных кнопочных телефонов под управлением Java и Symbian.

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  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 13:59 [63] (0)
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