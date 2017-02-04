Водитель без прав отправил в больницу автомобилистку (фото)

ДТП произошло в 8:25 на пересечении Поволжского и Обводного шоссе в Комсомольском районе.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имеющий права управления транспортным средством, двигался со стороны улицы Громовой. Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina под управлением женщины 1988 года рождения (стаж - менее 1 года), двигавшейся по главной дороге. От удара Lada Kalina продолжила движение и врезалась в стелу АЗС, после чего перевернулась на бок.

В результате ДТП автомобилистка, находившаяся за рулем Lada Kalina, получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 14:25 [240] (0)
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