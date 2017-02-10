Госдума приняла закон о бессрочной приватизации жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан России.

Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее в законопроекте предлагалось продлить ее до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. В таком виде Госдума приняла его в первом чтении 27 января.

Ранее на этой неделе правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации, и во втором, основном чтении законопроект был принят с соответствующими поправками, предлагающими установить ее бессрочный характер.