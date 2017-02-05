В Тольятти произошел крупный пожар в частном доме (фото)

Вызов на пульт ЦППС поступил в 10:00 утра. Пламенем был охвачен деревянный дом на Лесном проезде.

На месте работали боевые подразделения 86 Пожарной части. Борьба с огнем была серьезной. По предварительным данным, пламя бушевало на площади около 150 квадратных метров.

На место пожара так же прибыли медики и сотрудники газовой службы.

Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Первоначально, жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но , поняв, что не справляются , вызвали пожарных. Потерянное время стало еще одной причиной широкого распространения огня. Огонь перекинулся на кирпичное строение, стоящее рядом, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

Огонь удалось локализировать. Пострадавших нет.

Фото: «Происшествия Тольятти».