В Тольятти произошел крупный пожар в частном доме (фото)

Вызов на пульт ЦППС поступил в 10:00 утра. Пламенем был охвачен деревянный дом на Лесном проезде.

На месте работали боевые подразделения 86 Пожарной части. Борьба с огнем была серьезной. По предварительным данным, пламя бушевало на площади около 150 квадратных метров.

На место пожара так же прибыли медики и сотрудники газовой службы.

Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Первоначально, жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но , поняв, что не справляются , вызвали пожарных. Потерянное время стало еще одной причиной широкого распространения огня. Огонь перекинулся на кирпичное строение, стоящее рядом, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

Огонь удалось локализировать. Пострадавших нет.

Фото: «Происшествия Тольятти».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 15:28 [114] (0)
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