Завтра в Тольятти состоится старт гонки «Волга Квест»

Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2017» стартует в этом году с улицы Спортивная, напротив ТРК «ВЕГА».

По традиции, мероприятие откроют вступительным словом официальные лица, будут представлены каюры (гонщики). О времени самого старта будет объявлено с главной сцены.

Каюрам из России, Польши и Чехии предстоит пройти 520 километров пути по Национальному парку Самарская Лука и по акватории реки Волга через три региона Поволжья: из Самарской губернии через Ульяновскую область в Республику Татарстан.

А в день старта на парковочной площадке возле ТКР «Вега» будет проходить фестиваль, посвященный старту гонки «Волга Квест». Вас ждут различные спортивные номера, концерты, конкурсы, викторины, игровая площадка и конечно катания на собачьих упряжках.

Начало мероприятия в 11:00. Вход – свободный.