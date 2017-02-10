В Тольятти начнутся бесплатные курсы «Русский язык по пятницам»

17 февраля в Тольятти начнутся бесплатные курсы «Русский язык по пятницам».

Занятия пройдут в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант — 2017». Тольяттинцы потренируются в написании мини-диктантов, а также разберут грамматические и лексические трудности. Курсы серьезно повышают шансы на положительную оценку — в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применялись при составлении текста «Тотального диктанта».

«Русский язык по пятницам» организовывает департамент образования мэрии. Для еженедельных занятий выделено два места:

— Центральный район: ТГУ, ул. Белорусская, 16в, аудитория 616;

— Автозаводский район: Поволжский Православный институт, ул. Юбилейная, 4а, аудитория 211.

Первая встреча начнется 17 февраля в 17:30. Регистрация не нужна, но при себе необходимо иметь паспорт. Подробности по телефону: (8482) 54-33-76.

В этом году акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля.