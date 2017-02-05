Парковка на газоне обойдется в 5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за проезд или стоянку автомобилей на газонах. В ряде регионов такой штраф есть, но на федеральном уровне он не предусмотрен, пишет "За рулем".

Есть проблема с нарушителями, паркующими свои автомобили в неположенных местах, на газонах и клумбах. И хотя в региональных законодательствах такие штрафы прописаны, было решение Верховного суда, который отменил административный штраф, вынесенный в одном из регионов. Этот пробел следует устранить, отмечают в комитете Госдумы.

В этот раз законопроект об ответственности за парковку на газоне был внесен заксобранием Свердловской области. Авторы инициативы предложили предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также предложено внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях».