Парковка на газоне обойдется в 5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за проезд или стоянку автомобилей на газонах. В ряде регионов такой штраф есть, но на федеральном уровне он не предусмотрен, пишет "За рулем".

Есть проблема с нарушителями, паркующими свои автомобили в неположенных местах, на газонах и клумбах. И хотя в региональных законодательствах такие штрафы прописаны, было решение Верховного суда, который отменил административный штраф, вынесенный в одном из регионов. Этот пробел следует устранить, отмечают в комитете Госдумы.

В этот раз законопроект об ответственности за парковку на газоне был внесен заксобранием Свердловской области. Авторы инициативы предложили предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также предложено внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях».
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 17:18 [32] (0)
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