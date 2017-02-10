Поклонников «Нивы» ждет сюрприз

Внедорожнику Lada в апреле 2017 года исполняется 40 лет. В честь этого события российский производитель планирует выпустить ограниченную серию автомобилей Lada 4×4 40 Anniversary, сообщают «Колёса.ру».

Чем будет отличаться эта версия от обычных отечественных «вездеходов», пока не сообщается, состав комплектаций и цены новинки также неизвестны.

Напомним, сейчас в продаже есть несколько специальных версий Lada 4×4: Elbrus Edition, которую можно купить за 492 900 рублей, а также Orange Edition и Black Edition, их цена составляет 526 000 рублей. У 4×4 Urban также есть версия Snow Queen стоимостью 532 800 рублей.

В рамках ныне действующих предложений с учётом максимальной дополнительной выгоды трёхдверный внедорожник Lada 4×4 можно купить минимум за 455 900 рублей. Акционная цена пятидверной версии автомобиля стартует с отметки 500 700 рублей.