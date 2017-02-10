В 2019 году российские фармацевты представят новую вакцину от четырех видов гриппа

Российские фармпроизводители готовы представить новую четырехвалентную вакцину, защищающую от четырех различных штаммов вируса гриппа, к эпидсезону 2019 года, сообщают РИА Новости.

"Мы совершенно четко понимаем, что следующим этапом развития вакцины для профилактики гриппа, является создание не трехвалентной, а четырехвалентной вакцины. Технически мы ее произвести готовы", — рассказал журналистам заместитель генерального директора национальной биофармацевтической компании ООО "ФОРТ" Андрей Ломакин на круглом столе Роспотребнадзора.

"Ориентировочный срок реализации этого проекта, это примерно два года, не на следующий эпидсезон, а в эпидсезон 2019 года, мы уже вышли с наличием сертифицированной зарегистрированной четырёхвалентной вакциной", — сказал он.

Ломакин отметил, что в США 20% выпускаемых вакцин для профилактики гриппа являются четырехвалентными, ими прививаются особые группы риска: пожилые, беременные и дети до 6 лет.