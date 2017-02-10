В 2019 году российские фармацевты представят новую вакцину от четырех видов гриппа

Российские фармпроизводители готовы представить новую четырехвалентную вакцину, защищающую от четырех различных штаммов вируса гриппа, к эпидсезону 2019 года, сообщают РИА Новости.

"Мы совершенно четко понимаем, что следующим этапом развития вакцины для профилактики гриппа, является создание не трехвалентной, а четырехвалентной вакцины. Технически мы ее произвести готовы", — рассказал журналистам заместитель генерального директора национальной биофармацевтической компании ООО "ФОРТ" Андрей Ломакин на круглом столе Роспотребнадзора. 

"Ориентировочный срок реализации этого проекта, это примерно два года, не на следующий эпидсезон, а в эпидсезон 2019 года, мы уже вышли с наличием сертифицированной зарегистрированной четырёхвалентной вакциной", — сказал он.

Ломакин отметил, что в США 20% выпускаемых вакцин для профилактики гриппа являются четырехвалентными, ими прививаются особые группы риска: пожилые, беременные и дети до 6 лет.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 18:19 [67] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus