Музыка для души в выходные от Тольяттинской филармонии

В субботу и воскресенье Тольяттинская филармония приглашает послушать романсы, музыку кино и хиты советской эстрады.

11 февраля в 18.00 на сцене Центра отдыха «Тольяттиазот» (Коммунистическая, 12, Комсомольский район) нас ожидает концерт-фантазия самого крупного коллектива филармонии - Симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Алексея Воронцова, который непременно очарует своей многобразной палитрой звучания.

Этот концерт продолжит совместный проект Тольяттинской филармонии и ОАО «Тольяттиазот» под названием «Музыкальная гостиная ТоАЗа». Слушатели абонемента уже насладились блистательными выступлениями Русского оркестра и солистов филармонии, посмеялись от души на программе «Одесский дворик», спели любимые романсы вместе с московским баритоном Владиславом Косаревым.

На этот раз в уютном концертном зале Центра отдыха ОАО "Тольяттиазот" обладатели прекрасных голосов Виолетта Пенькова и Игорь Супрунов, виртуозная пианистка Наталья Селяткина и Симфонический оркестр филармонии исполнят песни из кинофильмов, мелодии советской эстрады и популярную классику. «Гусарский марш» из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово», Вальс из киноленты «Мой ласковый и нежный зверь», «Песенка о хорошем настроении» из «Карнавальной ночи», увертюра к фильму «Дети капитана Гранта» и многие другие любимые мелодии поднимут настроение, добавят бодрости и оптимизма! Полная программа концерта здесь.

В воскресенье, 12 февраля, в 15.00 в зале Тольяттинской филармонии наступит время поэзии и романса. В программе под названием «И сердце вновь горит…» прозвучат любовная лирика Александра Сергеевича Пушкина и романсы русских композиторов на стихи великого поэта.

Целая галерея женских образов представлена в поэзии Пушкина, оставляя на страницах его «дневника» свой таинственный след. Они приходили и уходили, эти прекрасные музы, покоряя поэта своей красотой и грацией, тонкостью ума и обаянием. Самым популярным жанром в пушкинскую эпоху был романс. Уже при жизни Пушкина их было создано около восьмидесяти. На его тексты с удовольствием писали музыку более тридцати современников, среди которых Верстовский, Гурилев, Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов и другие.

Поэзией Пушкина будет проникнут весь вечер. Его бессмертные творения прочтут мастера художественного слова Мария Кириллова и Игорь Супрунов. Его стихи, положенные на музыку, талантливо исполнят солисты филармонии Светлана Денюшина (сопрано), Юлия Кочева (сопрано), Оксана Антонова (сопрано), Ольга Антонова (меццо-сопрано) и Роман Аббасов (бас). Мы услышим романсы «На холмах Грузии» Н. Римского-Корсакова, «Не пой, красавица, при мне» С. Рахманинова, знаменитый дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы?» из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского и другие вокальные жемчужины.

Интересно, что прозвучат и романсы, переложенные для скрипки и фортепиано. Мелодию романса «Я помню чудное мгновенье» М.Глинки будет петь голосом скрипки солистка филармонии Анна Шаталова, а исполнять аккомпанемент на рояле Наталья Селяткина. Откроется же концерт увертюрой к опере «Евгений Онегин» и «Осенней песнью» из цикла «Времена года» П.Чайковского в исполнении Струнного квартета филармонии. Одним словом, программа будет соответствовать названию абонемента, в который она входит – «Музыка для души».

Стоимость билетов на концерты 11 и 12 февраля демократичная - от 150 рублей. Билеты можно купить и перед началом концертов.

Подробнее – на сайте филармонии www.filarman.ru и по телефону 222-600.

Возрастное ограничение: 6+