В Тольятти нетрезвый автомобилист уходя от погони устроил ДТП

В Тольятти ночью 4 февраля сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль «LADA Priora», водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Правонарушитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, продолжил движение и попытался скрыться.

Сотрудники полиции приняли решение о преследовании водителя с использованием отработанных методов и тактики блокирования транспортных средств. Автомобилист создавал аварийные ситуации на дороге и грубо нарушал ПДД. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, мужчина совершил столкновение с автомобилем «LADA Kalina».

Полицейские задержали правонарушителя. После прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, выяснилось, что водитель автомобиля «LADA Priora» находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает облГлавк.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 18:59 [138] (0)
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