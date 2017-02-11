В серьезном ДТП между Приморским и Подстепками пострадала девушка

Авария произошла днем 10 февраля.

Как сообщили в ОГИБДД Ставропольского района, легковушка двигалась со стороны села в город. В какой-то момент, из-за сложных погодных условий (метель и плохая видимость), девушка потеряла управление над иномаркой. Машину занесло и она оказалась на «встречке». Произошел удар с фургоном "Ивеко". Повреждения у авто оказались очень серьезными. Кузов легковушки буквально смяло.

На месте работали сотрудники МЧС. Медики осмотрели девушку водителя иномарки и с диагнозом "политравма" доставили в ГБ5.

Фото: "Происшествия Тольятти".
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.02.2017 12:03 [145] (0)
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