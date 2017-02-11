«Ладья» в серии буллитов оказалась сильнее «Мамонтов Югры»

В матче чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась с "Мамонтами Югры", которым накануне крупно проиграла (2:8), сообщает пресс-служба ХК.

На 4-й минуте гости вышли вперед: "мамонты" выиграли вбрасывание в чужой зоне, и после Александра Беляева шайба оказалась в воротах Владислава Отпущенникова (0:1). Половину первого периода хозяева провели в меньшинстве.

На 25-й минуте у "Ладьи" получилась атака "2 против 1", но Павел Нечистовский поймал шайбу после броска Антона Моренца. На 28-й минуте с интервалом в несколько секунд после бросков Данила Семенова и Евгения Грошева шайба попадала в штангу (во втором случае - после того, как ее задел голкипер). Особенно нелегко пришлось гостям в те минуты, когда они играли в меньшинстве. Третье по счету удаление "Мамонтов Югры" волжане реализовали: Рамиль Сулейманов, отправил шайбу под перекладину - 1:1. На 35-й минуте Дамир Рахимуллин, обыграв защитника, кистевым броском поразил ближнюю "девятку" - 2:1. На последних секундах второго периода голкипер "Ладьи" дважды выручил свою команду: сначала отбил бросок Кирилла Марченко с "пятака", а затем, потеряв клюшку, щитком парировал бросок от синей линии в исполнении Виталия Кафеева.

На последней минуте основного времени гости, игравшие в большинстве, заменили голкипера шестым полевым игроком, и Кирилл Марченко сравнял счет (2:2). В овертайме счет не изменился, хотя обе команды играли активно, и имели возможности для взятия ворот. Судьбу матча решали буллиты. Здесь точнее оказались волжане - победный бросок в активе Ракмиля Сулейманова - 3:2.

Фото: ХК "Лада"