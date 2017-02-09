В Тольятти в торжественной обстановке открыли Год экологии

10 февраля в МАУ ДКИТ был торжественно открыт Год экологии в Тольятти. Праздничное мероприятие «Земля – наш дом», организатором которого выступила мэрия города, объединило общественность и представителей властей, ученых и волонтеров, пишут "Городские ведомости".

В зале собрались люди, для которых такое понятие, как защита окружающей среды, не является пустым звуком. А потому именно на них, как отметила руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды мэрии Надежда Павлинова, возлагаются большие надежды по изменению сложившейся ситуации.

Отношение к окружающей природе в нашем городе оставляет желать лучшего. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшнее мероприятие стало своеобразным толчком к действию для молодежи, активистов, руководителей общественных организаций и муниципальных предприятий – всех тех, кто здесь сегодня присутствует. Пусть вы будете тем связующим звеном между поколениями, которое поможет поменять сознание людей, заставить их наконец повернуться лицом к окружающему миру, чтобы мы могли его отблагодарить и сохранить,

— обратилась к собравшимся Павлинова.

Уверенность в том, что у Тольятти все получится, выразил руководитель управления государственного экологического надзора министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области Станислав Рогов. Как подчеркнул гость, тольяттинская земля известна своими экологическими традициями и неравнодушными людьми.

Одним из тех, кто на протяжении десятилетий принимает активное участие в деле охраны природы и ее рационального использования, добиваясь благоприятных условий для горожан, является тольяттинец Григорий Павлович Гасич. С 1992 года он возглавляет «Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз». За проделанную работу во благо города в честь своего 80-летнего юбилея Григорий Павлович был награжден почетной грамотой мэрии.

В предстоящем году проблемам экологии будет уделено особое внимание на всех уровнях власти. Тольятти традиционно примет участие в таких мероприятиях, как «Дни защиты от экологической опасности», «Эко-Лидер», «Региональный экологический карнавал». Кроме того, на уровне города утвержден план, посвященный Году экологии. Он включает 89 природоохранных мероприятий, которые будут реализованы структурными подразделениями мэрии, предприятиями, организациями, учреждениями культуры и образования.

Собравшиеся сошлись во мнении: за год искоренить копившиеся десятилетиями экологические проблемы невозможно. Но изменить отношение к окружающей среде вполне реально, и сегодня это должно стать задачей каждого из нас.

Официальная часть мероприятия завершилась праздничным концертом с участием детских творческих коллективов нашего города.