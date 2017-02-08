Избирательная комиссия Центрального района оказалась в числе лучших организаторов выборов

В мэрии Тольятти состоялось торжественное мероприятие по итогам выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.

Члены Избирательной комиссии Самарской области наградили победителей конкурса творческих работ "Выборы глазами молодых и будущих избирателей".

На региональном уровне были отмечены и самые активные территориальные комиссии, которые показали лучшую организацию работы в период избирательной кампании. Комиссия Центрального района г. Тольятти признана лучшей по подготовке и проведению выборов и заняла второе место в рейтинговой оценке всех ТИК региона.