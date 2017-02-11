В отношении жителя Тольятти возбуждено третье подряд уголовное дело

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту разбойного нападения и грабежа, сотрудники тольяттинской полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления.

По версии следствия, в октябре прошлого года житель Тольятти 1984 года рождения открыто похитил у своей матери – 63-летней пенсионерки, деньги.

Как выяснили полицейские, незадолго до этого злоумышленник причинил травму пожилой женщине – прижег ее утюгом и забрал денежные средства, во втором случае просто открыто похитил деньги и скрылся. По фактам разбойного нападения и грабежа возбуждены уголовные дела. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, по имеющейся информации, похищенное он тратил на приобретение алкоголя, сообщает облГлавк.

В настоящее время в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено третье подряд уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», решается вопрос об объединении их в одно производство. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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  3. 11.02.2017 16:02 [17] (0)
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