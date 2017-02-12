Определились лидеры «Волга Квест 2017» по итогам первого этапа

11 февраля основная группа каюров завершила первый этап Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017».

Стартовали гонщики со спуска у пирса напротив 8-го квартала, пересекли Волгу и добрались до Соснового Солонца, где и закончился первый этап гонки.

Первым финишную черту пересек Арсений Тюрюмин. Молодой перспективный каюр уверенно захватил лидерство в гонке.

За ним, с небольшим отрывом, пришел чех - Жиндра Зеленка. Жиндра подтвердил свой статус сильного гонщика вторым результатом, но на «Волга Квест» он остаётся «тёмной лошадкой»

Следующим финишировал постоянный участник гонок «Волга Квест» - Вячеслав Демченко из Москвы. Вячеслав верен своей тактике – отпуская соперников немного вперёд, тем не менее, не давая им уйти далеко в отрыв он ждет своего шанса.

Далее завершили этап друг за другом Алексей Перевозчиков и Дмитрий Смирнов. А следом за ними Юлия Конопельцева. На «Волга Квест 2016» Юлия была хендлером своего мужа – Арсения Белорусца. В этом году они поменялись местами и теперь Юлия – гонщик, а Арсений её хендлер.

Максим Любавин, представляющий Климовск и Тольятти, показал седьмой результат. Максим бережёт свою пушистую команду, понимая преимущества конкурентов в такую тёплую погоду. Однако не известно какие сюрпризы готовит нам погода и как ещё изменится расстановка сил на трассе.

Одну из собак некоторое время Любавину пришлось везти в нарте. Максим отметил хороший сон пса, а обнаружив пропажу припасённой колбасы, и отменный аппетит хвостатого спортсмена.

Александр Бондарев подходил к финишу со своей командой уже за полночь. Пока не известна причина такого долгого нахождения на трассе команды Бондарева, но по трекерам было видно, что Александр делал частые остановки. Ситуация прояснится в ближайшее время.

Тёплая погода и мягкая трасса не позволили гонщикам идти с крейсерской скоростью. Ведь главное для каюра – здоровье собак.

12 февраля участники стартуют из Соснового Солонца в порядке, обратном финишированию. Т.е. первым стартует спортсмен, пришедший последним и так далее, а лидер начинает второй этап последним. Старт второго этапа назначен на 11:00.

Пресс-служба Волга Квест

Фото: Сергей Щербатюк

На фото старт в Тольятти