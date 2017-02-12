В Тольятти полицейские раскрыли грабеж, совершенный при необычных обстоятельствах

Грабеж был совершен в квартире дома, расположенного на улице Карла Маркса в Тольятти.

По данным следствия, в квартире проживает мужчина 1964 года рождения и его 48-летняя жена. Вечером женщина отправилась в кафе, где познакомилась с одним из посетителей. Они выпили, женщина засобиралась домой и мужчина предложил поехать вместе с ней, так как в этом же доме якобы проживал его приятель. Прибыв на место новые знакомые продолжили распитие в подъезде дома, после чего зашли в квартиру, где к ним присоединился муж женщины.

В ходе совместных возлияний между гостем и супругами возникла ссора. Во время конфликта злоумышленник, применив физическую силу, открыто похитил из квартиры телевизор и два сотовых телефона, после чего скрылся. На утро потерпевшие обратились в полицию. Сумму причиненного ущерба они оценили примерно в 15 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность и задержали подозреваемого – безработного местного жителя 1988 года рождения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал похищенный телевизор и один сотовый телефон (их место нахождения сейчас устанавливается), второй телефон в присутствии понятых был изъят у него по месту жительства.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.