Гандбольная «Лада» не смогла выйти в плей-офф Кубка ЕГФ

В матче шестого тура групповой фазы Кубка ЕГФ «Лада» уступила в норвежском Драммене клубу «Глассверкет» - 25:26 (12:15), передает пресс-служба гандбольного клуба

Волжанкам победа обеспечивала выход из группы как минимум со второго места. И даже ничья оставляла подопечным Левона Акопяна реальные шансы на попадание в плей-офф.

Но вице-чемпион Норвегии, который еще раньше упустил все свои возможности продолжить борьбу в Кубке ЕГФ, был не намерен просто так заканчивать свое выступление в нем. За полтайма до конца хозяйки вели с большим запасом – 22:14. Россиянки, однако, сумели идеально собраться на отчаянный финальный штурм и предстать перед скандинавской публикой во всей своей красе. Финишный отрезок боя протекал в условиях тотального господства «Лады». Она почти отыгралась с подавляющих «минус восьми». Обескураженный противник был фактически смят. До спасительной ничьи оставался всего один гол…

За 50 секунд до сирены при счете 25:24 Александру Санникову подруги по команде после тщательного розыгрыша вывели на решающий бросок. К сожалению, увенчать его точным выстрелом с правого фланга по цели она не смогла – на пути мяча встал вратарь. А в ответной атаке Лине Бьёрнсен хладнокровно и рассчетливо выпрыгнула с того же самого, но менее острого угла. Назабивавшая этим вечером за троих Дарья Самохина успела еще раз поразить ворота «Глассверкета». Однако радости ее девятый гол волжанкам не принес – вслед за «Стеклозаводом» они с чувством глубочайшего разочарования завершают еврокубковый сезон.