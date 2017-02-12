Сотрудники ГИБДД изъяли у тольяттинца поддельное водительское удостоверение

Подозреваемого в использовании поддельного документа полицейские задержали на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Находившийся за рулем автомобиля мужчина предъявил инспекторам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки.

Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на экспертизу. Эксперты-криминалисты дали заключение, что права действительно являются фальшивыми.

По данным полицейских, задержанный мужчина 1990 года рождения проживает в Тольятти, официально он является безработным. Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся сведениям, за поддельные водительские права предполагаемый злоумышленник заплатил 15 000 рублей.

В настоящее время приняты меры по установлению лица, изготовившего подложный документ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в изготовлении поддельного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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  2. TLT.ru
  3. 12.02.2017 14:09 [81] (0)
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