Благотворительный фонд поблагодарил тольяттинскую полицию за помощь

На имя начальника Управления МВД России по г. Тольятти Хейруллы Ахмедханова поступило благодарственное письмо от исполнительного директора благотворительного фонда «Небезразлично» Светланы Лященко.
«Благотворительный фонд выражает благодарность УМВД России по г. Тольятти в лице начальника Ахмедханова Хейруллы Мирзоевича, за участие в программе фонда «Свои дети», направленной на преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактику детского неблагополучия и повышения ответственности родителей за воспитании детей. Приятно осознавать, что нас охраняют и защищают надежные люди, профессионалы своего дела, готовые в любой момент прийти на помощь, с какой бы проблемой к ним ни обратились. Спасибо Вам за это!» - отметила Светлана Михайловна.
Руководство ГУ МВД России по Самарской области выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.