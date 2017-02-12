Неделя Тольятти: на АВТОВАЗе рассказали о выручке и убытках, умер Андрей Жданов, стало известно кому полагаются соцвыплаты в 2017 году

На АВТОВАЗе подсчитали убытки

Группа АВТОВАЗ объявила финансовые результаты за 2016 г. Несмотря на сокращение российского рынка легковых автомобилей в 2016 г. на 12%, Группе АВТОВАЗ удалось увеличить выручку до 184,9 млрд руб., что на +4,8% больше, чем в 2015 г.

Операционный убыток Группы АВТОВАЗ до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд руб., что на 36,8% меньше, чем в 2015 г. (24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили -25,0 млрд руб. Чистый убыток Группы АВТОВАЗ в 2016 г. составил 44,8 млрд руб., включая обесценение и затраты на реструктуризацию.

Тем не менее, как отмечают на предприятии, высокий потребительский спрос на новые модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также грамотная ценовая политика стали основными драйверами роста выручки. К примеру благодаря Vesta и XRAY АВТОВАЗу удалось добиться лучшего января по продажам за 5 лет.

В январе 2017 года LADA продала на рынке РФ более 16,3 тысяч автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей. По предварительным данным, в январе 2017 года LADA Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер LADA XRAY впервые войдет в ТОП-10. По данным компании, доля LADA на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние 5 лет.

К слову, новинки АВТОВАЗа ценят не только покупатели, но и автопроизводители. В китайских СМИ появились фотографии нового компактного кроссовера марки Landwind, дизайн которого очень напоминает автомобиль LADA XRAY. Ранее сообщалось о том, что еще одна китайская марка скопировала дизайн Lada Vesta.

Гибель эрудита

Тольятти потрясла смерть известного журналиста, эрудита и постоянного участника программы «Своя игра» Андрея Жданова. Его тело в собственной квартире обнаружили родственники. Практически сразу в некоторых СМИ появилась информация о повреждениях на теле журналиста, указывающих на криминальные обстоятельства его гибели. Однако в областном Главке эту информацию не подтвердили.

«Сегодня около 11 утра по месту жительства было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, - сообщил TLT.ru начальник ОИОС ГУ МВД по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. - Тело без видимых признаков насильственной смерти».

Известность в общероссийском масштабе Андрею Жданову принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.

На этой неделе в Общественной палате Тольятти назвали критерии отбора кандидатур на пост главы города.

Члены палаты обозначили ряд точек, на которые должны ориентироваться депутаты Думы Тольятти при голосовании за или против того или иного претендента. Речь идет об образовании, профессиональных знаниях и навыках, стаже и опыте работы кандидатов, а также иных условия конкурса. Среди них были указаны: наличие высшего образования в области юриспруденции, экономики, финансов, государственного или муниципального управления; опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в органах государственной или муниципальной власти, опыт работы в сфере экономики, финансов, юриспруденции не менее трёх лет и опыт работы руководителем организации не менее пяти лет. В конкурсную комиссию могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о награждении и о присвоении почетных званий.

Также было предложено учитывать при отборе кандидатур на пост главы города такие факты, как отсутствие отметок о нахождении на учёте в наркологическом диспансере, а также прохождение воинской службы в рядах Вооружённых сил. Было высказано на заседании Общественной палаты и предложение о целесообразности предъявления кандидатами городскому сообществу своих программ действий на посту главы города.

Тем временем, мэрия Тольятти планирует полноценно взяться за восстановление и благоустройство зеленой зоны города и планомерно выделять средства на ее содержание. Для этого мэрия планирует инициировать изменение Земельного кодекса РФ, чтобы оформить право собственности на городской лес.

Сегодня городские земли, занятые лесным массивом, в правовом плане являются бесхозными. Администрация уже проделала большую работу по межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня из 7 979 га таких земель на учет поставлено более 7 300, то есть 91% от общего объема. Для города эти мероприятия весьма затратны. Однако, если в течение трех лет задекларированные земли так и не будут оформлены в собственность, занесенные в кадастр сведения аннулируются такую норму диктует законодательство РФ.

Еще в декабре прошлого года мэр Сергей Андреев обратился к координатору Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутату Госдумы Владимиру Гутеневу, с просьбой выступить перед заксобранием с инициативой устранить правовые нестыковки в Лесном и Земельном кодексах. Для тщательной проработки вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета и экспертного совета фракции Единая Россия.

Кто получит социальные выплаты в этом году?

8 февраля в здании Правительства Самарской области состоялся круглый стол по теме: «Новый порядок начисления социальных выплат в Самарской области». В его работе приняли участие региональные министры, депутаты Самарской Губернской Думы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, журналисты и блогеры. Участники мероприятия обсудили изменения, которые произошли в сфере социальных выплат в 2017 году.

Министр социально-демографической и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова отметила, что в Самарской области на сегодняшний день получателями различных социальных выплат является около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно так называемому статусу человека, без учета его дохода. В 2017 году порядок меняется. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.

Некоторое удивление среди горожан вызвала новость о том, что Тольятти выбился в число лидеров по собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в Самарской области. По итогам 2016 года данный показатель по городу составил 89%.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года Тольятти значился в числе проблемных муниципалитетов, поскольку обязательные взносы в Фонд капремонта отчисляли только 53% горожан. А по состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял всего 38%.

«Кванториум-63»: Вакансии есть, кандидатов нет

Детский технопарк «Кванториум-63» приглашает тольяттинцев на работу. Напомним, в сентябре 2017 года в Самарской области откроется детский технопарк «Кванториум – 63 регион», одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории «Жигулевской долины». И вот теперь технопарк набирает персонал: Руководитель (координатор площадки в Тольятти), IT- квантум (программирование и защита информации), Робоквантум (мехатроника, прикладное программирование), Нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях), Промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование технологичных изделий), Автоквантум (беспилотные транспортные средства).

Все бы ничего, но на некоторые из вакансий в нашем городе явно сложно будет найти кандидатов. Видимо в том числе из-за этого в «Кванториуме-63» уже один раз продлили набор персонала.

В Тольятти стартовала международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2017».

В день старта на парковочной площадке возле ТКР «Вега» прошел фестиваль, посвященный старту гонки. Тольяттинцев развлекали спортивными номерами, концертом, конкурсами, викторинами, игровыми площадками и катаниями на собачьих упряжках.

Каюрам из России, Польши и Чехии предстоит пройти 520 километров пути по Национальному парку Самарская Лука и по акватории реки Волга через три региона Поволжья: из Самарской губернии через Ульяновскую область в Республику Татарстан.

11 февраля основная группа каюров завершила первый этап Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017».