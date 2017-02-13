Водитель не смог обмануть тольяттинских инспекторов ГИБДД поддельными правами за 10 тысяч рублей

Во время несения службы на КПП «Рубеж» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом. Документ был изъят и направлен на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение имеет признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 31-летний правонарушитель проживает в Свердловской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся сведениям, за поддельные права мужчина заплатил 10 000 рублей, сообщает облГлавк.

В настоящее время полицией приняты меры по установлению лица, изготовившего подложный документ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в изготовлении поддельного документа».