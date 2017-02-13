В российских школах предлагают вернуть уроки природоведения

Минприроды обратилось в министерство образования с предложением вернуть в школы уроки природоведения в рамках новых госстандартов в образовании, сообщил журналистам глава министерства природных ресурсов РФ Сергей Донской.

"Мы обратились в министерство образования, чтобы в рамках формирования новых стандартов по экологии в школе вернули уроки природоведения для школьников", — приводит РИА Новости слова Донского. По его словам, эта тема приобретает особую актуальность в год экологии.

Он отметил, что существующие стандарты не позволяют реализовывать в школах практические уроки.

"Выйти на улицу с детьми и заниматься там изучением экологии – это затруднительно. Это будет интересно и необходимо для школьников, чтобы они разбирались в природе того края, где они живут", — пояснил министр.

По его мнению, новые стандарты должны позволить проводить уроки экологии не только в классах или заочно, но и на природе, где можно изучить экосистемы, "увидеть биоразнообразие, пощупать все эти природные объекты, которые составляют основу экосистемы".

По его мнению, в России не сформировано, в частности, отношение к обращению с отходами – людям нужно время для того, чтобы научиться правильно сортировать отходы. Министр привел в пример Европу, во многих странах которой потребовалось не менее четверти века, чтобы сформировать культуру правильного отношения к мусору, его сортировке. "Объективно — в Германии было 25 лет, в Японии — мы с коллегами разговаривали – от 20 до 30 лет. Взяв опыт наших коллег из других стран, можно этот этап пройти быстрее", — сказал Донской.