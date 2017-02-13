Тольяттинские родители сдадут ЕГЭ 18 февраля

18 февраля на базе МБУ «Школа № 71 (г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11) пройдет ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников, сообщает областное министерство образования и науки.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной по инициативе Рособрнадзора.

Целью акции является знакомство родителей с особенностями проведения единого государственного экзамена. Родители пройдут процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего заполнят бланки и приступят к написанию типового ЕГЭ по русскому языку.