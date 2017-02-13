Под Тольятти произошло ДТП с четырьмя автомобилями (фото)

11 февраля в 12 часов дня на трассе Тольятти - Димитровград произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, 32-летняя жительница Ульяновска, управляя ВАЗ-219020, двигалась в сторону Димитровграда. На 15 км указанной дороги при выполнении обгона девушка выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилями ВАЗ-21099 и ВАЗ-111760. Ее машину развернуло поперек дороги, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, который двигался во встречном направлении со стороны Димитровграда, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

В результате происшествия пострадал водитель «девятки» 1974 года рождения. Бригадой «скорой помощи» он был доставлен в ГБУЗ СО ТГКБ №2 г. Тольятти с диагнозом «перелом левой голени». Также в больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗ-111760 1962 года рождения, ему был поставлен диагноз «ушиб грудной клетки».