Россиийские ученые разработали лекарство от рассеянного склероза

Российские ученые разработали первый отечественный препарат для больных рассеянным склерозом. Лекарство под названием «Ксемус» проходит финальную стадию клинических испытаний и может появиться на рынке через три года, сообщают "Известия". Этот медикамент будет включен в систему ОМС и доступен больным бесплатно.

Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов рассказал «Известиям», что речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.

"Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно. Среди них особое место занимает такое нейродегенеративное воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки", — говорит Александр Габибов. Он отметил, что ксемус ИБХ РАН разрабатывает совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез».

По словам Александра Габибова, сейчас препаратов для лечения рассеянного склероза немного, больным в основном выписывают иностранные препараты, например, копаксон. Это средство изобрел израильский профессор Майкл Села. Он предложил лекарство на основе нерегулярного полимера из аминокислот. Также в России и по всему миру применяются несколько дженериков.

"Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает", — объясняет Александр Габибов. Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний. Эта работа проводится совместно с Институтом неврологии Российской академии наук, Центром по лечению рассеянного склероза в Санкт-Петербурге (ГКБ № 31) и с другими медицинскими учреждениями.

По прогнозам, препарат появится на рынке не раньше 2020 года.

По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015-м число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.