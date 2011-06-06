В Renault ожидают, что АВТОВАЗ станет прибыльным в 2018 году

Гендиректор Renault Карлос Гон ожидает, что АВТОВАЗ станет прибыльным в 2018 г. даже при сохранении нестабильности на российском авторынке. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед аналитиками и журналистами в Париже.

Гон сохраняет оптимизм в отношении АВТОВАЗа из-за среднесрочного плана развития компании, утвержденного в декабре и включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов, пишут "Ведомости".

Крупнейший российский автопроизводитель АВТОВАЗа снизил чистый убыток в 2016 г. до 44,8 млрд руб. с 73,9 млрд руб. в 2015 г., сообщила компания в пятницу. В 2016 г. производитель показал результат лучше рынка, снизив продажи Lada на внутреннем рынке на 1% до 266 296 автомобилей.

Гон также был оптимистичным по поводу перспектив альянса Renault-Nissan в России. «Бренды альянса сегодня составляют одну треть российского рынка, у которого, как мы считаем, по-прежнему очень высокий потенциал роста», - сказал он. В 2016 г. Renault, Nissan и АВТОВАЗ заняли 33,5% рынка по сравнению с 32,3% в 2015 г., согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Другие крупнейшие игроки на российском рынке - Volkswagen Group (11%), Kia (10,5%) и Hyundai (10,2%).