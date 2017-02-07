Два тольяттинских школьника помогли спасателям в эвакуации пострадавшей женщины из леса

12 февраля около двух часов дня во время лыжной прогулки в лесу Центрального района 61-летняя женщина получила перелом голени. В лесу она была с мужем, который вызвал спасателей Центра Гражданской Защиты Тольятти. Мужчина сообщил, что навстречу экипажам выйдут два мальчика и укажут им дорогу.

Около 1,5 километров мальчикам пришлось двигаться по лесной тропинке, чтобы выйти навстречу спасателям и сопроводить их обратно к месту происшествия. В результате спасатели вовремя оказали женщине первую помощь и эвакуировали ее к месту нахождения бригады скорой помощи. Часть пути спасателям пришлось пройти пешком с изготовленными носилками (волокуши), дальнейший путь был пройден с применением снегохода, сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.

Дети учатся в школе №21, на месте происшествия они оказались прогуливаясь по лесу. За проявленные доблесть и отзывчивость, при оказании помощи пострадавшему, молодым тольяттинцам от лица спасателей аварийно-спасательной службы Тольятти была выражена благодарность. Информация о благородном поступке детей доведена до руководства школы, завтра состоится вручение благодарственных писем от Центра Гражданской Защиты.