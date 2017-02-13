Стали известны победители VI юношеского турнира по боксу памяти В.Н.Макарова

С 8 по 11 февраля на арене УСК «Олимп» в Тольятти проходили боксерские поединки VI традиционного юношеского турнира памяти тренера и создателя клуба бокса «Гайдаровец» Владимира Николаевича Макарова.

Это был смотр сильнейших боксеров губернии в возрасте 15-16 лет. Внимание к этой категории бойцов особое – ведь через год-два они будут боксировать уже на юниорском уровне. Сильнейшие на турнире удостаивались титула победителя первенства Самарской области и делегировались на первенство ПФО. Всего около сотни юношей поспорили за медали мемориала в 13-ти весовых категориях. Пока на ринге шли предварительные поединки, разница в классе участников из разных городов и сельских районов Самарской области была заметной даже сторонним наблюдателям. А вот полуфинальные бои, по словам специалистов бокса, выдались наиболее интересными во всех отношениях. В финалах же шла преимущественно равная борьба, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

- Победители нашего традиционного турнира-мемориала показывают очень достойный бокс, им вполне по силам завоевать медали первенства Приволжского федерального округа, - заметил тренер тольяттинской СДЮСШОР-11, экс-чемпион Европы среди профессионалов Деви Раиндович Гогия, ученик которого Раял Мамедов победил в категории до 48 кг.

- Уровень у бойцов этой возрастной группы вырос, - констатировал заслуженный тренер России Евгений Николаевич Подрезов. – Техника, тактика совершенствуются ежегодно. Практически нет замечаний за удары ниже пояса, то есть, техника стала намного чище. Еще не могу не выразить похвалы в адрес оргкомитета турнира, который возглавляет Владимир Владимирович Макаров. Организация блестящая!

Специалисты в один голос отмечали превосходную технику и манеру боя у таких бойцов-победителей, как Геворг Кюрегян и Михаил Захарьев (оба - Сызрань), Амростан Агакишиев (Новокуйбышевск) , Сергей Пилин (Жигулевск), Данил Незамеев и Александр Гранкин (оба – Тольятти). Не случайно приз лучшему боксеру мемориала от директора фирмы «Мега-Лайн» Александра Гребенкина был вручен чемпиону в категории до 70 кг Данилу Незамееву. Специального денежного приза от чемпиона СНГ и Славянских стран среди профессионалов Али-Султана Надирбегова был удостоен Александр Гранкин. Всем победителям, помимо медалей и кубков, вручались индивидуальные призы. К наградному подиуму поочередно подходили президенты федераций бокса Василий Александрович Шишов и Сергей Викторович Бибиков, почетный президент федерации Фудокан каратэ-до Самарской области Сулейман Хусяинович Утюшев, директор фонда помощи детям «Радуга» Олег Юрьевич Алешин и другие.