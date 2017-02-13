Теперь водительское удостоверение можно получить в центре «Мои Документы»

Гражданам России, а также временно проживающим и пребывающим на территории РФ в центре «Мои Документы» по адресу: ул. Автостроителей, 5 предоставляется услуга по выдаче национального водительского удостоверения при замене, утрате (хищении) и международного водительского удостоверения.

При обращении за получением услуги, необходимо собрать пакет обязательных документов. В рамках оказания услуги в центре «Мои Документы» фото на водительское удостоверение можно сделать бесплатно. Информацию о других документах можно получить у специалистов контактного центра по телефону – 51-21-21, либо самостоятельно – в разделе «Услуги, оказываемые через МФЦ» на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.ru. На портале также можно воспользоваться сервисом «Предварительная запись».

Получить готовое водительское удостоверение можно в центре «Мои Документы» максимально через десять рабочих дней. О готовности документа сотрудники центра информируют заявителей дополнительно.

В будущем планируется увеличить количество отделений, предоставляющих эту услугу – водительское удостоверение можно будет получить и в других центрах города.