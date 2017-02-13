Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем у школ и больниц

В Минпромторге подготовили проект постановления правительства, в котором определено максимальное расстояние от медицинских и учебных учреждений в 50 м, но в зависимости от типа здания радиусы колеблются и могут составлять 10 м, сообщают "Известия".

Согласно ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», продажи алкоголя запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности. А также на прилегающих к ним территориям.

Радиус прилегающих территорий с конца 2012 года местные власти устанавливали самостоятельно, руководствуясь действующей версией постановления правительства. В нем оговаривались правила расчета расстояния, но конкретный метраж определяли местные власти. При этом Минпромторг разъяснял, что максимально можно удалить алкогольные магазины от школ и больниц на 1 тыс. м. Позднее представители торговых сетей жаловались, что в условиях ограничений магазины без алкоголя становились нерентабельными и закрывались. В Минпромторге сочли это барьером для торговли, следует из «Предложений по совершенствованию регулирования розничного оборота алкогольной продукции в целях его легализации», подготовленных министерством еще в прошлом году.

Теперь Минпромторг намерен дифференцировать радиусы прилегающих территорий для разных типов зданий. Максимальное значение в 50 м предусматривается между торгующими спиртным магазинами и детскими садами, школами, училищами и другими организациями, обучающими несовершеннолетних. Это актуально и для зданий, которые принадлежат учебным учреждениям или находятся в их пользовании.

Если речь идет не о магазине, а о кафе, то такое заведение можно будет открыть в 20 м от школы и предложить посетителям винную карту. В случае с образовательными организациям для совершеннолетних можно будет открыть кафе или ресторан со спиртным в 5 м от входа, а магазин — в 10 м.

Расстояние в 50 м до магазинов предполагается установить и для медучреждений, а также мест нахождения источников повышенной опасности (например, атомных электростанций). А кафе от медучреждений можно расположить и в 20 м. Если у медицинской организации нет специализации на акушерстве и гинекологии, детских заболеваниях, то допустимо расстояние в 10 м. Такой же радиус предусмотрен и для спортивных, военных объектов, вокзалов и аэропортов.

Предложенная министерством мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем, уверены чиновники. Разногласия могут возникнуть лишь с Минздравом, который называет самой эффективной мерой борьбы с алкоголем — сокращение количества точек его продажи.