Участниками Общегородского дня лыжника стали более 6 тысяч тольяттинцев

В Тольятти состоялся Общегородской день лыжника в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017».

Участие в мероприятии приняли 6648 человек.

Победители:

Девушки (младший возраст) 3 км. Полина Матвеева (СДЮСШОР 1)

Девушки (средний возраст) 5км. Софья Цыплухина (СДЮСШОР1)

Девушки (Старший возраст) 5 км. Ксения Федосова (СДЮСШОР1)

Женщины (18-39 лет) 5 км. Софья Краснова (СДЮСШОР1)

Женщины (40-49 лет) 5 км. Галина Патрушева (СДЮСШОР

Женщины (50-59 лет) 5 км. Ольга Саратова («Лада»)

Женщины (60 лет и старше) 5 км. Нина Черепей («Лада»)

Юноши (младший возраст) 3 км. Иван Резвов (СДЮСШОР 1)

Юноши (средний возраст) 5 км. Андрей Бекин (Жигулевск, СДЮСШОР3)

Юноши (старший возраст) 5 км. Андрей Чапаев (СДЮСШОР1)
Мужчины (18-39 лет) 10 км. Виталий Лисенков (Самара)

Мужчины (40-49 лет) 10 км. Валерий Карасев («Лада»)

Мужчины (50-59 лет) 10 км. Павел Сидоров  (Жигулевск, «Лада»)

Мужчины (60 лет и старше). 10 км. Олег Тарасов (1955 г.р., ДИС).

Победителей гонки награждал руководитель управления физической культуры и спорта мэрии Александр Герунов.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 13.02.2017 13:37 [161] (0)
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