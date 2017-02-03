Участниками Общегородского дня лыжника стали более 6 тысяч тольяттинцев

В Тольятти состоялся Общегородской день лыжника в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017».
Участие в мероприятии приняли 6648 человек.
Победители:
Девушки (младший возраст) 3 км. Полина Матвеева (СДЮСШОР 1)
Девушки (средний возраст) 5км. Софья Цыплухина (СДЮСШОР1)
Девушки (Старший возраст) 5 км. Ксения Федосова (СДЮСШОР1)
Женщины (18-39 лет) 5 км. Софья Краснова (СДЮСШОР1)
Женщины (40-49 лет) 5 км. Галина Патрушева (СДЮСШОР
Женщины (50-59 лет) 5 км. Ольга Саратова («Лада»)
Женщины (60 лет и старше) 5 км. Нина Черепей («Лада»)
Юноши (младший возраст) 3 км. Иван Резвов (СДЮСШОР 1)
Юноши (средний возраст) 5 км. Андрей Бекин (Жигулевск, СДЮСШОР3)
Юноши (старший возраст) 5 км. Андрей Чапаев (СДЮСШОР1)
Мужчины (18-39 лет) 10 км. Виталий Лисенков (Самара)
Мужчины (40-49 лет) 10 км. Валерий Карасев («Лада»)
Мужчины (50-59 лет) 10 км. Павел Сидоров (Жигулевск, «Лада»)
Мужчины (60 лет и старше). 10 км. Олег Тарасов (1955 г.р., ДИС).
Победителей гонки награждал руководитель управления физической культуры и спорта мэрии Александр Герунов.