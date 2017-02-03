Участниками Общегородского дня лыжника стали более 6 тысяч тольяттинцев

В Тольятти состоялся Общегородской день лыжника в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017».

Участие в мероприятии приняли 6648 человек.

Победители:

Девушки (младший возраст) 3 км. Полина Матвеева (СДЮСШОР 1)

Девушки (средний возраст) 5км. Софья Цыплухина (СДЮСШОР1)

Девушки (Старший возраст) 5 км. Ксения Федосова (СДЮСШОР1)

Женщины (18-39 лет) 5 км. Софья Краснова (СДЮСШОР1)

Женщины (40-49 лет) 5 км. Галина Патрушева (СДЮСШОР

Женщины (50-59 лет) 5 км. Ольга Саратова («Лада»)

Женщины (60 лет и старше) 5 км. Нина Черепей («Лада»)

Юноши (младший возраст) 3 км. Иван Резвов (СДЮСШОР 1)

Юноши (средний возраст) 5 км. Андрей Бекин (Жигулевск, СДЮСШОР3)

Юноши (старший возраст) 5 км. Андрей Чапаев (СДЮСШОР1)

Мужчины (18-39 лет) 10 км. Виталий Лисенков (Самара)

Мужчины (40-49 лет) 10 км. Валерий Карасев («Лада»)

Мужчины (50-59 лет) 10 км. Павел Сидоров (Жигулевск, «Лада»)

Мужчины (60 лет и старше). 10 км. Олег Тарасов (1955 г.р., ДИС).

Победителей гонки награждал руководитель управления физической культуры и спорта мэрии Александр Герунов.