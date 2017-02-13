В Тольятти продолжается акция «Добрые крышечки»

С 17 января по 3 февраля в Тольятти проводилась Всероссийская благотворительная акция «Добрые крышечки». Акция заключалась в сборе пластиковых крышечек с дальнейшей передачей их на переработку. Вырученные средства направлены на приобретение дорогостоящих медикаментов для тольяттинской девочки Арины Баевой (2 года), страдающей врожденным буллезным эпидермолизом (Синдром бабочки).

Опыт проведения необычной акции позаимствован из Европы. Несколько лет назад в Испании так удалось спасти девочку Айтану, которой требовалась операция стоимостью 90 тыс. евро. Одно из предприятий предложило такую сумму за 200 тонн пластиковых крышек. Вся страна собирала крышки в контейнеры, установленные в администрациях, кафе, торговых центрах… 200 тонн удалось скопить всего за пару месяцев.

В Тольятти работали более 50 пунктов сбора. Удалось собрать 339 килограмм крышечек. 6 февраля крышечки были направлены на переработку в ООО «Повтор».

В акции принимали участие воспитанники детских садов и их родители, школьники и студенты, посетители библиотек, сотрудники мэрии и все неравнодушные жители города. Проведение акции вызвало общественный резонанс среди жителей, поступило большое количество обращений о необходимости ее продолжения. Принято решение сделать Всероссийскую акцию «Добрые крышечки» в Тольятти бессрочной.

Всех желающих присоединиться к акции приглашают открыть свой пункт приема. Подробная информация по телефонам: 54-30-99, 8 (917) 129-39-62 — главный специалист отдела организации работы с детьми и молодежью департамента образования мэрии Сергей Табунов.

Действующие адреса пунктов сбора пластиковых крышечек:

Автозаводский район:

1. Молодежный многофункциональный центр «Шанс» — пр-т Ст. Разина, 53.

2. Тольяттинский государственный университет — ул. Фрунзе, 2г.

3. Тольяттинский экономико-технологический колледж — ул. Ворошилова, 32 и б-р Королева, 6.

4. Детская библиотека №21 — ул. Юбилейная, 25.

5. Детская библиотека №7 — б-р Луначарского, 2.

6. Детская библиотека №12 — б-р Туполева, 5.

7. Детская библиотека №15 — ул. Фрунзе, 16.

8. Детская библиотека №18 — ул. Революционная, 78.

9. Вальдорфская школа-сад «Радость» — б-р Туполева, 19.

10. Школа №32 — б-р Буденого, 12.

11. Детский развивающий клуб «Пухтик» — ул. Дзержинского, 38а (3 эт.).

12. Детский сад №169 «Лесная сказка» — ул. Жукова, 5.

13. Детский сад №190 «Дюймовочка» — Приморский б-р, 7.

14. Гуманитарный колледж — ул. Юбилейная, 59.

Центральный район:

1. «Махито-бар», ТРЦ «Космос» (3 этаж, фуд-корт) — ул. К.Маркса, 57.

2. Молодежный многофункциональный центр «Шанс» — ул. Карбышева, 17.

3. Тольяттинский государственный университет — ул. Ушакова, 57 и 59, ул. Белорусская, 14, 14а и 16в.

4. Центральная детская библиотека — ул. Горького, 42.

5. Детская библиотека №4 имени Х. К. Андерсена — ул. Жилина, 44.

6. Детская библиотека №3 — ул. 50 лет Октября, 55.

7. Детская библиотека №14 — ул. Ленинградская, 27.

8. Тольяттинский электротехнический техникум — ул. Комсомольская, 136.

9. Детский сад №26 «Сказка» — ул. Ленинградская, 54.

10. Детский сад №28 «Ромашка» — ул. Ленинградская, 38.

Комсомольский район:

1. Детская библиотека №8 — ул. Л.Чайкиной, 71а.

Ставропольский район:

1. Средняя общеобразовательная школа с. Тимофеевка — с. Тимофеевка, ул. Школьная, 61а.

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