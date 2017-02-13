В ДК «Тольятти» прошел вечер памяти Николая Абрамова

10 февраля в ДК «Тольятти» состоялось мероприятие, посвященное 87-летию Николая Вартановича Абрамова - талантливого руководителя, созидателя, Почетного гражданина города Тольятти. Этот вечер собрал близких родственников, друзей и коллег замечательного человека.

В рамках вечера памяти жители города, ветераны крупнейшего в России химического предприятия «Синтезкаучук», а также учащиеся средней школы № 4 торжественно возложили цветы к памятнику Абрамова у главного входа ДК «Тольятти». Гости мероприятия окунулись в историю создания Тольятти, посмотрели редкие фотографии и видео-фильм с участием Николая Вартановича.

Стало доброй традицией вручение именных стипендий горожанам за инициативу связанную с сохранением духовного и культурного наследия нашего города. В этот раз благодарностью были отмечены сотрудники городского краеведческого музея, учащиеся и преподаватели средней школы № 4, которая носит имя Николая Абрамова.

В завершении вечера памяти театр «Секрет» ДК «Тольятти» представил для гостей премьеру по пьесе А. П. Чехова «О любви». Участники были не только актёры, но и полюбившийся всем зрителям молодой жеребец «Тибет». Новый спектакль удалось организовать благодаря поддержке фонда «Духовное Наследие».