Как тольяттинцы отпразднуют Масленицу

Мэрия составила афишу культурно-массовых мероприятий к Масленице. Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины.

В этом году масленичная неделя начинается с 20 февраля. В Тольятти основные культурно-массовые мероприятия пройдут в воскресенье, 26 февраля, сообщает мэрия.

Жители Автозаводского района смогут отметить Масленицу сразу в двух местах. С 12:00 до 15:00 у Дворца спорта «Волгарь» пройдет праздничная программа «К Весне на блине». Перед тольяттинцами выступят DJ Иван Кислый, go-go команда «Вернисаж» и атлеты силового шоу «Витязи». Ансамбли «Русская душа» и «Родники» исполнят народные песни. Сожжение чучела — в 14:00.

С 12:00 до 15:00 в Фанни парке состоится свой праздник. Гостей ждет цыганский табор, народные забавы и выступление богатырей. За музыкальное сопровождение отвечают кавер-группа «Пятый элемент», дуэт «Субботея» и ансамбль народной песни «Дубравушка». Во время праздника будут работать аттракционы, теплый крытый каток и зимняя горка. Сожжение чучела — в 16:00.

В Комсомольском районе гуляния также пройдут на двух площадках. С 12:00 до 14:30 в Парке культуры и отдыха жители города примут участие в праздничной программе «Масленичный разгуляй!». Перед тольяттинцами выступят ансамбли «Кружева», «Веселуха» и «Маэстро», а организаторы проведут танцевальный флеш-моб, конкурсы и викторины. Сожжение чучела — в 13:30.

На площади у ДК «Тольяттиазот» с 12:00 до 16:00 пройдет программа «Щедрая Масленица». Тольяттинцы увидят представление театра «Вариант» и зажигательные танцы воспитанников школы хореографии «Династия». Народные песни прозвучат в исполнении коллективов ДК.

В Центральном районе праздник пройдет с 11:00 до 14:30 на площади у ДК «Тольятти». В программе хороводы, игры, выступление ансамбля танца «Самоцветы» и шоу-группы «Фристайл». Тольяттинцы услышат народную музыку в исполнении хора русской песни «Жигули» и фольклорного ансамбля «Ставр». Сожжение чучела — в 14:00.

Кроме того, праздники для горожан пройдут в парковом комплексе им. К.Г.Сахарова, в микрорайонах Поволжский, Шлюзовой и Федоровка. Подробнее в афише культурно-массовых мероприятий.