Снизить выплаты по кредитам стало проще

Cнизить нагрузку по кредитным выплатам, упростить планирование своих финансов, а также поставить новые цели для накопления позволяет продукт Сбербанка по рефинансированию кредитов. Клиенты, имеющие до пяти кредитов, могут объединить их в один и снизить суммарные выплаты по займам почти на треть. Ставка по кредиту составляет от 14,9% годовых и рассчитывается индивидуально для каждого клиента.

По условиям предложения рефинансировать можно не только потребительские займы, но и кредит на машину, долг по кредитной или дебетовой карте. Более подробную информацию о продукте, а также точный расчет по выплатам можно получить в офисах Банка.

Для оформления кредита в банк нужно предоставить паспорт, справки о доходе с места работы, а также информация о кредитах, которые будут рефинансированы.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.