День влюбленных в стиле фолк-джаз в Тольяттинской филармонии!

14 февраля в 19.00 Тольяттинская филармония приглашает отметить День влюбленных в стиле фолк-джаз. В этот вечер на сцену выйдут Русский и Джазовый оркестры филармонии с замечательными солистами. Известные и любимые в городе Инга Инди (вокал), Ольга Денщикова (вокал), Георгий Иванов (гитара), Валерия Михайлова (аккордеон) и многие другие исполнители порадуют хитами о любви всех времен и народов, а группа «Линди Хоп Тольятти» еще и станцует!

Попурри на темы группы АВВA и парафраз из музыки к кинофильмам Федерико Феллини, «Besame mucho» и «Под небом Парижа», танго «Ревность» и «Блюз любви» - страстные мелодии и ритмы вдохновят, заставив сердца биться чаще!

В этот вечер вы сможете послать своим половинкам валентинки, принять участие в конкурсе и выиграть билеты на джазовый концерт 25 февраля (выступит дерзкая Алевтина Полякова - девушка, которая играет на тромбоне), а некоторым, особо удачливым и самым влюбленным, посчастливится признаться в переполняющем душу чувстве прямо со сцены! Словом, вас ожидает веселая, шумная и яркая концертная вечеринка!

Полная программа концерта здесь. Стоимость билетов - от 300 рублей.

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+