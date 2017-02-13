Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы

Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы, приуроченный к Международному дню книгодарения.

14 февраля этот праздник отмечают жители более чем 30 стран мира. В этот день любители чтения дарят книги друзьям и родным, а также приносят их в библиотеки, школы и детские учреждения.

С 13 по 19 февраля тольяттинцы могут принять участие в благотворительном сборе детских книг и журналов. Издания пополнят фонд проекта «Читайте на здоровье!» и отправятся в библиодомики, установленные в больницах города. В проекте участвуют:

— Городская детская больница №1;

— детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5;

— лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»;

— реабилитационный центр «Бережок»;

— Самарская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;

— детский сад для особых детей «Солнечный круг»;

— детское отделение психоневрологического диспансера.

Детские книги и журналы можно принести в любую детскую библиотеку Тольятти. Полный список доступен на сайте Объединения детских библиотек.