В Самарской области идет розыск мужчины, напавшего на ребенка

В производстве следственного управления СКР по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения в 2016 году на территории Кировского района города Самары преступления сексуального характера, соединенное с угрозой убийства, в отношении несовершеннолетней.

Приметы нападавшего мужчины: на вид 30-40 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения с покатыми плечами, волосы темного цвета короткостриженные, глаза темные, голова овальной формы, славянской внешности.

Одежда нападавшего мужчины: рубашка с длинным рукавом голубого цвета, застегивается на пуговицы, рубашка была не по размерам мужчины, примерно на 1-2 размера больше, джинсы черного цвета с потертостями в области передней поверхности ног, брюки также были на 1-2 размера больше, на брюках был ремень черного цвета с квадратной серебристо-золотой бляшкой.

До настоящего времени подозреваемый не установлен, в связи с чем следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника.

При наличии положительной информации, просьба обращаться по телефонам: 373-74-06, 373-74-07, 956-23-01, 956-07-66, 995-91-38.