Сергей Андреев рассказал о знаковых местах Тольятти, которым суждено преобразиться

Мэр Сергей Андреев представил общественности пять объектов городского пространства, которые будут благоустроены в ближайшее время в рамках проекта по модернизации моногородов.

В рамках проекта «Четвертое рождение Тольятти» особое внимание уделяется благоустройству городского пространства. Специально для моногородов институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разработал концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в городах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». Основная идея заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки заметно преобразить пять общественных зон города.

Конкретные места определялись совместно с жителями. Для сбора предложений по благоустройству был запущен сайт моногорода.рф, где тольяттинцы проявили себя одними из самых активных.

Первый шаг — «Сегодня в центре», предполагает благоустройство оживленного общественного пространства, где пересекаются большие потоки людей. Решено, что в Тольятти требует преобразований территория т.н. «заброшенных фонтанов» между ул. Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок превратится в современный парк им. 50-летия АВТОВАЗА. Проект данного объекта уже имеется, и благоустроенный сквер должен появиться здесь в текущем году.

Второй шаг под названием «Будущее есть» подразумевает создание возможностей для времяпрепровождения молодежи. В рамках этого направления в каждом из 17 округов Тольятти будут оборудованы универсальные спортивные площадки. По словам мэра, важно наполнить эти площадки жизнью — мероприятиями и событиями, и в этот процесс готовы активно вовлекаться спортивные организации и сообщества города.

Третий шаг «Найди прошлое и гордись им» нацелен на обновление городских достопримечательностей.

"В Тольятти больше всего сплачивает горожан и требует особого внимания даже не историческое, а природное наследие – это наш лес. А потому мы предлагаем обустройство зон отдыха – территорий на стыке лесной зоны с жилыми районами", — сообщил Сергей Андреев.

По словам исполнительного директора ГБФ «Фонд Тольятти» Бориса Цирульникова, который примет активное участие в этой работе, планируется обустроить интерактивные семейные площадки, где жители могли бы отдыхать, заниматься спортом. Помимо этого, с партнерами и волонтерами продолжится работа по посадке леса.

В рамках четвертого шага благоустройства «Фокус внимания — социальный объект» будет отремонтирован фасад ДК «Русич» в микр-не Шлюзовой. Проект планируется воплотить в жизнь на средства области.

Благодаря пятому шагу «Подбери брошенное» предполагается вдохнуть новую жизнь в объект, который давно не используется по назначению. В Тольятти таковым станет бывший кинотеатр «Пирамида», который будет реконструирован под театр. При этом площадка перед объектом «оживет» уже в этом году – здесь будет благоустроена территория для театральных фестивалей, мастер-классов и других культурных мероприятий.

Сергей Андреев подчеркнул, что работы по благоустройству города не ограничатся пятью указанными объектами, но именно на них будет сфокусировано внимание в ближайший год.