Тольяттинский полицейский решил нажиться на несовершеннолетнем экстремисте

В Тольятти оперуполномоченный полиции предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и получении взятки от матери несовершеннолетнего, замеченного в экстремистских проявлениях.

13 февраля прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению сотрудника полиции 32-летнего Алексея С. в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом с вымогательством взятки).

По версии следствия, 04.08.2016 в г. Тольятти старший оперуполномоченный ГУ МВД России по Самарской области в здании отдела полиции получил от гражданки взятку в размере 100 тысяч рублей за непринятие мер к организации доследственной проверки в отношении ее несовершеннолетнего сына, в действиях которого имелись признаки преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает прокуратура области.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.