LADA Vesta проверили на безопасность для пешеходов (видео)

Резидент тольяттинского технопарка "Жигулёвская долина", компания БИА, провела испытания вазовского седана на соответствие нормам безопасности для пешеходов. Веста испытание выдержала.
«Автомобиль Lada Vesta успешно прошёл тест «Удар макетом головы ребёнка» в контрольных точках», — сообщается в коротком видео ООО «БИА», в котором демонстрируются проведённые испытания.
В компании отметили, что в настоящее время стенд для проведения испытаний по определению уровня защиты пешехода, находящийся в распоряжении ООО «БИА», является единственным в России и странах СНГ.
Также в БИА пояснили, с чем связана необходимость проведения испытаний: с 1 января 2017 года вступили в силу новые требования к пассивной безопасности автомобилей (п. 98, приложения №2, ТР ТС 018/2011).
Напомним, Lada Vesta была разбита в краш-тесте ARCAP, по итогам которого модель получила четыре звезды — максимальная оценка за безопасность. Вазовский седан обошёл Hyundai Solaris, но чуть-чуть не дотянул до уровня VW Polo.