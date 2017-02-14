Госдума рассмотрит поправки в КоАП, позволяющие изымать авто у пьяных водителей

На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предлагающие изымать автомобили у водителей, употребляющих алкоголь, сообщила в понедельник глава департамента экстренной медицинской помощи Минздрава РФ Оксана Гусева.

"Нами, Минздравом, совместно с МВД и Минфином разработаны поправки в КоАП… о внесении изменений в так называемые "пьяные" статьи и введении обязательности обследования врачом-психиатром и наркологом тех водителей, у которых при медосвидетельствовании было выявлено употребление психоактивных веществ", — сказала Гусева.

Она отметила, что документ находится на рассмотрении в Госдуме с мая, но пока не двигается.

"Именно этим инструментом можем изъять из дорожного движения тех, еще не больных, но уже злоупотребляющих людей… а также параллельно с нами МВД вносит этим же законопроектом (поправки), предусматривающие изъятие транспортного средства", — добавила Гусева.