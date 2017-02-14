Таксисты продолжают помогать полицейским в обеспечении безопасности на дорогах

Региональная Госавтоинспекция активно сотрудничает с таксомоторными организациями Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля и Чапаевска. Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или помеху в дорожном движении, вызванную чрезвычайным происшествием природного или техногенного характера, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД территориального органа внутренних дел.

С 4 по 10 февраля от работников таксомоторных организаций в полицию поступило 167 сообщений о правонарушениях. В восьми случаях в отношении нетрезвых автомобилистов и водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, составлены административные протоколы.

Так, 7 февраля работник одной из таксомоторных организаций города Тольятти обратил внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля «Lada Priora», двигавшегося по улице Жилина. Таксист сообщил об этом в дежурную часть ГИБДД. Прибывшие инспекторы ДПС остановили транспортное средство. За рулем автомашины находился 25-летний мужчина с явными признаками опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что автомобилист действительно сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии. В отношении него собран материал об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, сообщает облГлавк.