В Тольятти пройдет XII Сретенский фестиваль духовной музыки

16 и 17 февраля 2017 года в Тольятти пройдет ежегодный ГОРОДСКОЙ СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ. В этом году площадкой для проведения фестиваля станет не только Православная классическая гимназия, но и концертный зал Филармонии Поволжского православного института.

XII ГОРОДСКОЙ СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ собрал рекордное количество участников – более 600 талантливых ребят из 20 музыкальных коллективов города, сообщили в Служба по связям с общественностью классической гимназии.

Фестиваль проводится с целью сохранения отечественных традиций исполнения духовной музыки, духовно - нравственное и патриотическое воспитание, основанное на лучших образцах духовной, классической и народной музыки. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем приобщения к истокам русской национальной культуры, показ достижения хоров, творческое общение хоровых коллективов, знакомство молодежи с духовной музыкой – культурным сокровищем Русской Православной Церкви – такие задачи ставит перед собой Сретенский фестиваль.

Для участия в фестивале приглашаются: хоры, ансамбли, вокалисты общеобразователь ных школ, Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, центров дополнительного образования, приходов Русской Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы, фольклорные коллективы.

Выступление юных тольяттинских талантов планируется на двух площадках. 16 февраля концерт состоится в Православной классической гимназии (Революционная 74), а 17 февраля – в Филармонии Поволжского православного института (концертный зал Учебного центра ООО «Соцкультбыт АВтТОВАЗ», Южное шоссе, 121).

Вход на концерты свободный.