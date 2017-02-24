В Тольятти на территории детского сада поймали кабана (фото)

13 февраля за помощью к спасателям обратился охотовед. В 20:30 он сообщил о том, что на территории детского сада «Дельта» в Комсомольском районе бегает дикий кабан, которого необходимо поймать.

Резвое животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут, но все таки было заблокировано и поймано у забора на территории детского сада. Кабанчик среднего размера (около 50 кг) был пойман сетью и передан охотоведу, сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.

Надо отметить, что тольяттинские спасатели отрабатывали аналогичный вызов прошлой осенью. Тогда, более крупный зверь сбежал с частного дома в Царском селе и был пойман в районе 11 квартала.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 14.02.2017 09:10 [54] (0)
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