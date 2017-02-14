Нескучные будни с Афишей Тольятти: 9 самых привлекательных событий

На этой неделе все вертится вокруг любви, поэтому Афиша Тольятти предлагает добавить в череду рабочих дней немного романтики. Рассказываем, где провести День влюбленных, на какие спектакли стоит сходить и о других событиях, которые обидно будет пропустить.

Если ваше сердце замирает от звуков саксофона и волнующих переливов фортепиано, серебристого звучания балалаек и домр, если вы поклонник живой инструментальной и вокальной музыки или вам просто хочется отдохнуть и расслабиться, то концерт «Вечеринка в стиле FOLK-JAZZ» для вас. Тольяттинская филармония приглашает провести время в легкой, позитивной и расслабленной атмосфере.Вас ждет театр виртуозной игры, головокружительные исполнительские кунштюки и море позитивного драйва.

Кафе и рестораны города постарались приготовить много интересного, чтобы вы могли окунуться в атмосферу романтики.

14 февраля ресторан «Шири»приглашает всех влюбленных, любящих и любимых провести вечер в уютной, романтической и «вкусной» атмосфере под гитару Евгения Солодянкина. Подробности вечера здесь.

В ресторане «ФортеПиано» влюбленных ждет зажигательная музыка от «Клео», много песен, веселья и сюрпризов. Детали вечеринки тут.

Тем, кто считает выступление группы «Татьяна и Онегины» идеальным подарком в самый романтичный день в году, предлагаем сходить на «День всех влюблённых в «Штанах».

14 февраля команда тайм-клуба «Числа» советует не тратить время на поиски идей как оригинально отметить день влюбленных и приглашает на самую «Улетную Вечеринку» в честь Дня святого Валентина. В программе вечера: живая музыка, весёлые и неординарные конкурсы для влюблённых, приятные подарки для всех участников программы и другие сюрпризы.

Театры Тольятти продолжают удивлять нас замечательными спектаклями.

В неповторимый колорит Грузии с ее музыкой и танцами, волшебство кавказского базара и гостеприимства можно окунуться посмотрев спектакль «Ханума». Вы будете гостями сразу на трех свадьбах и, будьте уверены, что угощение придется вам по вкусу.

В четверг театр «Дилижанс» приглашает на спектакль «Зима» по пьесе современного драматурга Евгения Гришковца. Игра актёров каждый раз потрясает своей искренностью. Вместе с героями спектакля зрители мёрзнут, мечтают, погружаются в детство и юность, смеются и... плачут.

На сцене Драматического театра «Колесо»им. Г.Б. Дроздовавновь состоится показ спектакля «Чехов. Женщины». Два премьерных показа прошли при полных залах. Секреты постановки уже раскрылись почти для тысячи зрителей. Спектакль волнует, удивляет, интригует - вы сможете убедиться в этом сами уже в эту пятницу.

В завершении рабочей недели Тольяттинский художественный музей приглашает на «Девичник», который пройдет на фоне выставки Федора Юрицына «Музыка цвета». Конец зимы – это как раз то время, когда хочется собраться с подружками в хорошей компании за чашкой чая или кофе, поделиться секретами и узнать что-то новое для себя. В легкой непринужденной обстановке вы сможете пообщаться с визажистом, парикмахером, консультантом по здоровому питанию и психологом, а также поучаствовать в танцевальном мастер-классе «Zumba» и занятии по фитнесу.

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